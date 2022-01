Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,94 EUR -0,78% (13.01.2022, 09:01)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,00 EUR -0,71% (12.01.2022, 17:43)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 37 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex liefere 13 Turbinen des Typs N163/5.X aus der Delta4000-Serie für einen 72-Megawatt-Windpark des baltischen Versorgers Enefit Green. Errichtet werden solle der Windpark Tolpanvaara ab Sommer 2023. Zu dem Auftrag gehöre außerdem auch ein Premium-Servicevertrag über 30 Jahre."Mit diesem Auftrag überschreiten wir allein mit der Delta4000-Plattform den Meilenstein von über 1,5 Gigawatt verkaufter Kapazitäten in Finnland. Seit unserem Start im Jahr 2011, haben wir hier Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über zwei Gigawatt verkauft", so Nordex-Vertriebsvorstand, Patxi Landa. "Mit Enefit Green AS als Neukunden setzen wir unseren Erfolg mit unserer perfekt für die Region geeigneten N163/5.X-Technologie mit Kaltklimaoptionen nun fort."An Aufträgen mangele es bei Nordex also weiter nicht. Bei den Experten von Jefferies komme diese Entwicklung gut an. Der Turbinenbauer habe es auf die Liste der "Best Ideas" geschafft und zähle damit zu den Favoriten für das laufende Jahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: