XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,64 EUR +0,97% (05.07.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,50 EUR -1,09% (08.07.2019, 08:47)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.07.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse der DZ BANK:Die Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) verzeichnet eine hohe Nachfrage nach Windenergieanlagen und profitiert dabei von seiner globalen Aufstellung, so Alexander Dickel, Leiter Produktmanagement Internet Plattformen bei der DZ BANK AG.Nach einem erfolgreichen Jahresauftakt habe sich die Auftragsentwicklung im zweiten Quartal beschleunigt, wobei sich der Ordereingang für Turbinen mit einer Gesamtleistung von 2 Gigawatt gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt habe. Vor allem in den USA laufe es rund. Hier habe Nordex Aufträge über mehr als 1,1 Gigawatt gewinnen können.Nach Einschätzung der Analysten der DZ BANK zahle sich die breite geografische Aufstellung für Nordex aus. Das Unternehmen könne dadurch die Schwäche auf einzelnen Märkten besser kompensieren. International gefragt sei die neue Turbinengeneration Delta4000, die flexibel konfigurierbar sei und sich somit an die unterschiedlichsten Marktanforderungen anpassen lasse. Die vollen Auftragsbücher und das wachsende Servicegeschäft würden die Geschäftsentwicklung zudem berechenbarer machen. Risiken sehe man in einer Verschärfung des Wettbewerbs, der zu anhaltendem Preisdruck führe.Die sich verbessernde Auftragslage habe auch zu einer Verbesserung des Chartbilds geführt. Ausgehend von 7,30 Euro sei Ende Dezember 2018 ein neuer Aufwärtsimpuls gestartet, der die Kursnotierung bis Anfang April auf 15,75 Euro geführt habe. Anschließend sahen wir eine mehrmonatige Korrektur, so die Analysten der DZ BANK. Dabei habe sich die Marke von 12,00 Euro als Unterstützung erwiesen. In Reaktion auf die Nachricht zur guten Auftragslage sahen wir einen Ausbruch über die vom April-Hoch ausgehende Abwärtstrendlinie, der von hohen Umsätzen begleitet wurde, so die Analysten der DZ BANK. Dies sei nach Einschätzung der Analysten der DZ BANK ebenso bullisch zu werten wie der Fakt, dass in den vergangenen Monaten weniger als 50% der vorangegangenen Aufwärtsbewegung korrigiert worden seien. Die nächsten Etappenziele sehe man bei 14,80 und 15,75 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: