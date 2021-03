XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (24.03.2021/ac/a/t)



Nordex sei nach endgültigen Zahlen im Aufwind gewesen. Gestern sei der Wert einer der großen Gewinner gewesen. Es werde hier sehr spannend werden, denn der Anstieg könnte weiter gehen. Trotz des aktuell eigenartigen Umfelds seien Erneuerbare Energien einer der Sektoren, denen die Zukunft gehöre - gerade in den kommenden Jahren, wenn der New Green Deal eingezogen werde, also alles das, was die Regierungen gesagt hätten, dass sie tun wollten. Wenn da nur ein Teil umgesetzt werde, dann werde sehr viel Geld bei Firmen wie Nordex landen. Jetzt gehe es darum, das Hoch bei 26,32 Euro rauszunehmen. In den kommenden Tagen dürfte es soweit sein, weil genügend technisch orientierte Anleger da drauf gehen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Nordex-Aktie. (Analyse vom 24.03.2021)