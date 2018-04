Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (06.04.2018/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat im Bundesstaat Piaui, Nordbrasilien, ein Werk zur Produktion von Betontürmen eingeweiht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Große Bestandteile der Anlage stammen aus einem ehemaligen Standort im Süden von Brasilien und wurden mit insgesamt gut 300 Schwerlasttransporten nach Lagoa do Barro City verlagert. Hier sollen jetzt 65 Türme für den Windpark "Lagoa do Barro" gefertigt werden, den das Unternehmen in Kürze errichtet.Das Werk gehört zu den ersten wesentlichen Investitionen der Windindustrie in diesem Bundesstaat.Durch diesen Schritt kann die Nordex Group die Baukosten des Windparks optimieren und die Umsetzung möglichst umweltschonend vornehmen. "Ein wesentliches Anliegen war es uns aber auch, dass die Bevölkerung vor Ort direkte Vorteile von dem Projekt hat. Allein in der Turmfertigung finden etwa 300 Personen Arbeit", sagte David Lobo, Head of Sales Brasilien, der das Projekt bei der Nordex Group leitet.