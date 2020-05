XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,43 EUR +11,14% (27.05.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,395 EUR +11,04% (27.2020, 18:03)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (27.05.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Turbinenbauers stehe nach dem zweistelligen Kurssprung nun unmittelbar vor einem starken Kaufsignal und könnte das bisherige Erholungshoch bei 8,46 Euro nachhaltig überwinden. Schwung liefere im starken Marktumfeld eine positive Analystenstimme von Jefferies. Analyst Constantin Hesse sehe einen "Wind of Change" durch die neue, profitable Turbinengeneration Delta4000. Diese werde Nordex einen soliden Auftragseingang und eine höhere Marge bescheren. Ohnehin sei die Nachfrage nach Erneuerbaren Energien hoch. Der Bewertungsabschlag der Nordex-Aktie gegenüber den vergangenen drei Jahren sei deshalb nicht gerechtfertigt. Hesses Kursziel liege bei 13 Euro.Die neue Baureihe sei tatsächlich der große Hoffnungsträger des Konzerns. So solle es endlich gelingen, das Margenproblem in den Griff zu bekommen und den Sprung in die schwarzen Zahlen zu schaffen. Und bisher laufe es hier Gut.Auch charttechnisch habe sich das Bild bei Nordex wieder deutlich aufgehellt. Mit dem zweistelligen Kurssprung notiere die Aktie nun knapp oberhalb des bisherigen Nach-Corona-Erholungshochs bei 8,46 Euro. Gelinge der nachhaltige Ausbruch über diese Marke, wäre der Weg frei bis zur Gap von Anfang März bei 9,99 Euro.