Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.03.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nordex-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) charttechnisch unter die Lupe.Die Nordex-Aktie entwickele sich mehr und mehr zu einem echten Dauerbrenner. Dank der guten Kursentwicklung zähle der Titel zu den relativ stärksten - gemessen am RSL-Koeffizienten - auf dem gesamten deutschen Kurszettel. Logischerweise würden auch die objektiven Kriterien des "HSBC Trendkompass" einen kurz- und langfristigen Haussetrend signalisieren. Aus charttechnischer Sicht komme hinzu, dass das Papier mit dem Sprung über die horizontalen Hürden bei 11,45/11,70 EUR nach der kleinen Bodenbildung auch die größere untere Umkehr vollzogen habe. Das seinerzeit beschriebene "verschachtelte Kursmuster" sorge also weiter für Rückenwind. Aus der Höhe der großen Bodenbildung ergebe sich ein Anschlusspotenzial von mindestens 4 EUR, so dass der Abwärtstrend seit Januar 2016 (akt. bei 13,97 EUR) gebrochen werden sollte und perspektivisch sogar die 200-Wochen-Linie (akt. bei 16,89 EUR) wieder in Schlagdistanz rücken dürfte. Den Stopp für bestehende Long-Positionen könnten Anleger auf das Hoch vom Juni 2018 bei 11,45 EUR nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,65 EUR +4,85% (12.03.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,555 EUR +0,12% (13.03.2019, 08:19)