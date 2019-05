Börsenplätze Nordex-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,45 EUR -2,04% (23.05.2019, 14:05)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,46 EUR -1,61% (23.05.2019, 13:45)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.05.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Konsolidierung der Nordex-Aktie setze sich auf hohem Niveau weiter fort. Nach der Verdopplungsrally zu Jahresbeginn pendle die Aktie des Windanlagenbauers derzeit im Bereich zwischen 13 und 14 Euro. Da die Auftragsflut weiter anhalte, stünden die Chancen gut, dass zeitnah der Ausbruch gelingen werde.Am Donnerstag habe Nordex ein Projekt mit Innogy als festen Auftragseingang verbuchen können. innogy beginne in dieser Woche mit den Arbeiten für einen 33-Megawatt-Onshore-Windpark in Polen. Als strategischer Partner liefere Nordex elf Anlagen. Bis 2020 solle der Windpark Zukowice in Betrieb gehen.Zukowice sei im vergangenen November die erste polnische Onshore-Windauktion gewesen. "Die für uns überaus erfolgreiche Auktion im vergangenen November war ein wichtiger Schritt zur Neubelebung des polnischen Windmarktes mit seinen vielen hervorragenden Windstandorten", habe sich Hans Bünting, Vorstand für Erneuerbare Energien bei innogy, nun positiv geäußert. Dass der Bau "nach so kurzer Zeit bereits möglich ist, ist auch ein Erfolg unserer neuen strategischen Zusammenarbeit mit der Nordex Group."Zufrieden mit dem neuen Abschluss zeige sich auch Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa: "Wir freuen uns über das weitere Projekt aus unserer strategischen Partnerschaft mit innogy. Unser maßgeschneidertes Liefer- und Servicepaket für Windkraftanlagen ermöglichte es Innogy bei der sehr kompetitiven Auktion 2018 in Polen zu gewinnen."Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät bei der Nordex-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link