Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 27 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (21.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Trotz der fortschreitenden Energiewende stocke der Ausbau der Windenergie in Deutschland. Bei den jüngsten Ausschreibungen habe die Bundesnetzagentur nur für knapp 60 Prozent der angebotenen Menge einen Abnehmer gefunden. Aufwendige Genehmigungsverfahren und Widerstand in der Bevölkerung hätten den Neubau von Windrädern beinahe zum Erliegen gebracht. Doch Nordex habe ausreichend Alternativen.Der deutsche Heimatmarkt sei für Nordex zwar nach wie vor wichtig. Doch der Turbinenbauer treibe die Internationalisierung zunehmend voran und erschließe immer neue Märkte. 4,45 Gigawatt an Leistung habe Nordex in Deutschland verbaut. Damit sei der Heimatmarkt noch die Nummer 1. Doch die USA mit 4,08 Gigawatt, aber auch Frankreich mit 2,24 Gigawatt und die Türkei mit 2,04 Gigawatt würden bereits in immer knapperen Abständen folgen.Die gemeldeten Aufträge der vergangenen Monate hätten gezeigt, dass Windkraft in immer mehr Ländern an Bedeutung gewinne. Vor allem die amerikanischen Märkte seien für Nordex wichtig. Hier sei der Konzern auf Basis der installierten Energie mit einem Marktanteil von 13 Prozent die Nummer 3 hinter Vestas und GE. Zum Vergleich: Weltweit sei man die Nummer 5 - hinter Vestas, GE, Suzlon und Enercon.Spekulative Anleger bleiben an Bord und setzen auf neue Impulse durch die Zahlen am 24. März, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: