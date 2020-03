Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Crash aufgrund des Coronavirus drücke den TecDAX-Titel am Donnerstag erneut über zehn Prozent ins Minus. Im zähen Streit um einen schnelleren Ökostrom-Ausbau möchten Ministerpräsidenten, Bundesregierung und Bundestagsabgeordnete von Union und SPD derweil gemeinsam den Durchbruch schaffen.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder habe am Donnerstag in Berlin angekündigt, eine "kleine Gruppe" solle sich des Dauerkonflikts der schwarz-roten Koalition im Bund annehmen. Es gebe noch "sehr unterschiedliche Auffassungen" zwischen Nord- und Süddeutschland sowie den von CDU/CSU sowie SPD regierten Ländern. Die Branche habe verärgert reagiert.Die Einrichtung der Arbeitsgruppe habe Söder auch mit dem Coronavirus begründet, der die Konferenz der Länderchefs dominiert habe. Jedoch seien die Gräben tief, die es in der Energiepolitik zu überwinden gelte. Union und SPD würden seit rund eineinhalb Jahren darüber streiten, wie die Akzeptanz für Windkraftanlagen vergrößere und der Ökostrom-Ausbau beschleunigt werden könne.Hintergrund sei, dass Solar- und Windstrom rasch Atom- und Kohlekraft ersetzen sollten, um Klima und Umwelt zu schützen. 2022 gehe das letzte Atomkraftwerk vom Netz, 2038 solle mit dem Kohlestrom Schluss sein. Bis 2030 solle der Ökostrom-Anteil von derzeit etwa 43 auf 65 Prozent klettern, und das bei steigendem Strombedarf. Experten seien sich einig: Dafür müssten viel mehr Windräder an Land und auf See sowie Solaranlagen gebaut werden. Stattdessen stocke vor allem der Ausbau von Windrädern an Land, auch weil Anwohner sich wehren würden.Das Wind-Desaster in Deutschland setze sich fort. Eine Lösung dürfte sich hinziehen. Allerdings könne Nordex das durch die starke Auftragslage in anderen Ländern kompensieren.Angesichts des Coronavirus bietet sich ein Einstieg vorerst dennoch nicht an, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link