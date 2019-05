XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,10 EUR -0,21% (03.05.2019, 10:15)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,14 EUR +0,28% (03.05.2019, 10:31)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (03.05.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex sei glänzend ins laufende Jahr gestartet. Dank hoher Auftragseingänge habe die Aktie seit Anfang Januar rund 90% zugelegt. In den vergangenen Wochen sei es allerdings zur überfälligen Konsolidierung auf hohem Niveau gekommen. Am Freitag vermelde der Windkraftanlagenbauer nun einen weiteren Großauftrag.Bereits im Februar habe Nordex in der Ukraine einen Auftrag für 34 Anlagen mit 133 Megawatt erhalten. Nun sei auch der Auftrag für die zweite Ausbaustufe des Windparks "Syvash" erteilt worden. Der deutsche Windanlagenbauer werde weitere 29 Anlagen mit 113 Megawatt liefern. "Syvash" solle 2020 fertiggestellt und der größte Windpark der Ukraine werden. Vertragspartner sei Powerchina.Nordex sei mit dem Großauftrag der Markteinstieg in die Ukraine gelungen. Der Konzern setze damit seine Strategie fort, neue Märkte zu erschließen und den Fokus weg vom Heimatmarkt Deutschland hin zu mehr Internationalität zu legen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: