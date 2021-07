XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,52 EUR 0,00% (07.07.2021, 09:13)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (07.07.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) von 20,20 Euro auf 18,70 Euro.Der Turbinenbauer habe am 30.06. (nachbörslich) - für Diermeier unerwartet - eine weitere Kapitalerhöhung (gemischte Bar- und Sachkapitalerhöhung mit Bezugsrecht; Bezugsverhältnis: 11 zu 4) angekündigt. Demnach sollten 42.672.279 neue Aktien (zum Vergleich gegenwärtige Gesamtaktienzahl: 117.348.759 Stück; entspreche Erhöhung des Grundkapitals um 36%) ausgegeben werden. Der Bezugspreis belaufe sich auf 13,70 Euro je Aktie (zum Vergleich Xetra-Schlusskurs vom 30.06.2021: 20,48 Euro; Abschlag: 33%), womit sich das Gesamtbruttotransaktionsvolumen auf rund 585 Mio. Euro belaufe. Der Bruttomittelzufluss aus der Kapitalmaßnahme belaufe sich auf 388 Mio. Euro. Der größte Einzelaktionär der Nordex SE, Acciona (33,6%), werde seine Bezugsrechte vollständig ausüben (per Sacheinlage durch Umwandlung eines Gesellschafterdarlehens (197 Mio. Euro) in Eigenkapital).Die Kapitalerhöhung werde den Unternehmensangaben zufolge zu einer deutlichen Verbesserung der Bilanz- und Verschuldungskennzahlen führen, was Diermeier als positiv erachte. Positiv werte er auch, dass die Aktionäre Acciona und SKion (ca. 4,3%) vollumfänglich "mitziehen" würden. Jedoch werde durch die Kapitalmaßnahme das Ergebniswachstum (je Aktie) gebremst. Zudem verdeutliche die erneute Kapitalerhöhung (trotz des hohen Buchgewinns/Desinvestitionserlöses aus der RWE-Transaktion in Q3/Q4 2020) nach Erachten des Analysten die Ergebnis- und Cashflow-Defizite des Unternehmens. Der Analyst habe seine Schätzungen (höhere Aktienanzahl vs. verbessertes Finanzergebnis) angepasst (u.a. EPS 2021e: -0,01 (alt: -0,12) Euro; EPS 2022e: +0,65 (alt: +0,70) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die Nordex-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 07.07.2021)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:17,63 EUR +0,57% (07.07.2021, 09:27)