XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,84 EUR +1,03% (13.07.2018, 13:30)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,832 EUR -1,66% (13.07.2018, 13:42)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.07.2018/ac/a/t)



Münster (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex habe einen riesigen Auftrag akquiriert, von dem die Aktie deutlich habe profitieren können. Sei das nun das Kaufsignal für den Titel?Kurz vor Quartalsende am 27. Juni hätten die Experten zur Nordex-Aktie geschrieben, dass der Auftragseingang im zweiten Quartal vermutlich unter dem Vorjahreswert liegen werde. Da seien sie wohl etwas voreilig gewesen. Denn im Schlussspurt habe das Unternehmen den größten Auftrag der Firmenhistorie einfahren können. Für einen brasilianischen Windpark würden Turbinen mit einer Gesamtleistung von 595 MW geliefert, das allerdings erst ab Oktober 2019.Werde die Bestellung voll im zweiten Quartal verbucht, dürfte der Auftragseingang gemäß den veröffentlichten Meldungen bei mindestens 960 MW liegen - das wären schon 26 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Mit so ca. 2.000 MW in den ersten beiden Quartalen zeichne sich ab, dass Nordex den Auftragseingang aus dem Vorjahr (2.741 MW) im Gesamtjahr 2018 deutlich übertreffen könnte.Risikobereite Anleger können jetzt wieder eine kleine Position aufbauen, ein kräftiges technisches Kaufsignal würde aber erst von einem Anstieg der Nordex-Aktie über die Kursregion von 11,50 bis 11,75 Euro ausgehen, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: