ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.08.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Ihre Warnung Mitte Juli vor der Aktie von Nordex habe sich als exzellenter Volltreffer erwiesen. Leerverkäufer, welche die Story mit den Margenproblemen aufgenommen hätten, hätten sich in kurzer Zeit eine goldene Nase verdienen können. Zum Zeitpunkt der Warnung hätten die Anteilsscheine von Nordex noch bei 14,20 Euro gehandelt. Aktuell koste die Aktie weniger als 10 Euro. Der stramme Kursverlust in dieser kurzen Zeit sei schon dramatisch. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" seien gespannt, welches Zahlenwerk Nordex-Chef José Luis Blanco Diéguez Mitte August seinen Aktionären vorstellen werde und welchen Ausblick er präsentiere. Aktionäre sollten vor allem die Margen im Auge behalten. Jüngst habe Siemens Gamesa mit einem Gewinneinbruch und einem reduzierten Margenausblick enttäuscht. Das seien keine guten Voraussetzungen für Nordex. Anleger sollten zunächst das Zahlenwerk für das 1. Halbjahr 2019 abwarten, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,85 EUR -0,66% (12.08.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,815 EUR -0,30% (13.08.2019, 08:34)