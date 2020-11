Börsenplätze Nordex-Aktie:



13.11.2020



16,68 EUR -1,53% (13.11.2020, 10:07)



DE000A0D6554



A0D655



NDX1



NRDXF



Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach starken Geschäftszielen am Montag habe die Nordex-Aktie bereits vor der Veröffentlichung der Zahlen eine beeindruckende Rally aufs Parkett gelegt. Unter dem Strich habe der Turbinenbauer aber auch in den ersten neun Monaten 2020 einen hohen Verlust hinnehmen müssen. An der Börse gehe der Blick bereits auf das kommende Jahr.In den ersten drei Quartalen 2020 habe Nordex den Umsatz um über 63 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro gesteigert. Operativ seien bei einer EBITDA-Marge von 2,2 Prozent 70,8 Millionen Euro hängen geblieben - nach 60,2 Millionen Euro vor einem Jahr. Unter dem Strich sei jedoch ein satter Verlust von 107,5 Millionen Euro angefallen. Im Vorjahr seien es lediglich 76,5 Millionen Euro gewesen. Dabei habe sich der erfolgreich abgeschlossene Verkauf des Projektgeschäfts an RWE für rund 400 Millionen Euro noch positiv ausgewirkt.Nordex habe zudem seine neuen Ziele bestätigt. Für das laufende Jahr werde ein Umsatz von 4,4 Milliarden Euro bei einer EBITDA-Marge von zwei Prozent angepeilt. 2021 rechne der Konzern mit einer positiven Entwicklung und 2022 sollten Erlöse von rund fünf Milliarden Euro bei einer EBITDA-Marge von bereits acht Prozent erzielt werden.Der Auftragseingang habe mit 3,76 Gigawatt zwar 20,8 Prozent unter dem Vorjahr gelegen. Die negativen Effekte der Pandemie würden aber bereits nachlassen. Mit einem Auftragsbestand von 7,9 Milliarden Euro stehe Nordex hier weiter gut da. "Unser Produktportfolio wird nach wie vor sehr gut nachgefragt, wie wir anhand der jüngsten Aufträge über mehrere hundert Megawatt allein aus den USA gesehen haben", so CEO José Luis Blanco."Der Aktionär" ist zuversichtlich, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 13.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link