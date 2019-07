XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,42 EUR +0,91% (11.07.2019, 09:12)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,44 EUR +1,55% (11.07.2019, 09:25)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (11.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Wochenlang habe die Aktie von Nordex knapp oberhalb der 12-Euro-Marke gependelt. Mit den starken Zahlen zum Auftragseingang in der vergangenen Woche habe der SDAX-Titel die Konsolidierung nach der Mega-Rally im ersten Quartal allerdings beendet. Doch im Bereich über 14 Euro könnte sich das Spiel nun wiederholen.Im Hoch sei die Nordex-Aktie in der vergangenen Woche bis auf 14,95 Euro gestiegen. Seitdem würden sich die Papiere des Windkraftkonzerns bei hoher Volatilität zwischen 14,00 und 14,50 Euro bewegen. Nach dem zweistelligen Kurssprung sei eine Verschnaufpause aber nicht ungewöhnlich, sondern gelte vielmehr als gesund."Der Aktionär" habe zuletzt bereits mehrfach darauf hingewiesen. Nordex mache derzeit viel richtig und profitiere zudem vom allgemeinen Windboom. Damit sich die zuletzt starke Kursentwicklung aber als nachhaltig erweise, müsse der Konzern auch wieder schwarze Zahlen schreiben. Im Gegensatz zu Wettbewerbern wie Vestas fahre Nordex nach wie vor Verluste ein - spätestens 2020 müsse sich dies ändern. Sei dies nicht der Fall, würden auch die hohen Auftragseingänge nicht "Der Aktionär" - der insolvente Rivale Senvion sei hier das warnende Beispiel.Anleger können die Gewinne laufen lassen und auf den Ausbruch auf ein neues Jahreshoch setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: