Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Gestiegene Kosten für Rohstoffe und Transporte hätten dem Windkraftanlagen-Hersteller Nordex im dritten Quartal einen weiteren Verlust eingebrockt. Im dritten Quartal habe unter dem Strich ein Minus von knapp 40 Millionen Euro gestanden, nach knapp 73 Millionen Gewinn ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag in Hamburg mitgeteilt habe. Nach den ersten neun Monaten stehe in diesem Jahr damit ein Verlust von fast 104 Millionen Euro zu Buche.Wie bereits seit vergangener Woche bekannt, habe Nordex den Umsatz in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Viertel auf knapp vier Milliarden Euro gesteigert. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) seien davon knapp 101 Millionen Euro als operativer Gewinn übrig geblieben. Dies entspreche einer operativen Marge von 2,5 Prozent.Wegen gestiegener Kosten habe das Management bereits seine Jahresprognose gekappt. Nordex rechne jetzt weiterhin mit einem Jahresumsatz von 5,0 bis 5,2 Milliarden Euro und einer operativen Marge von etwa einem Prozent."Unser Produktportfolio wird unverändert stark nachgefragt und auch die Aussichten für unsere Branche bleiben durch die ambitionierten politischen Klimaziele vieler Länder sehr vielversprechend. Erneuerbare Energien - einschließlich der Windenergie an Land - genießen hohe Akzeptanz und sind wichtiger Teil der Energiewende", so José Luis Blanco, CEO der Nordex SE. "Jetzt geht es für uns vor allem darum, unsere Produktions- und Installationsaktivitäten effizient voranzutreiben sowie die extrem hohen Kosten für Rohstoffe und Logistik zu managen, da dieses volatile Umfeld uns noch eine Weile begleiten könnte."Kaufinteressenten warten ein klares positives Signal bei der Aktie ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein erster Schritt wäre hier der Sprung über die 90-Tage-Linie. (Analyse vom 15.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link