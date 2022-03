Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,98 EUR +5,79% (29.03.2022, 09:45)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,16 EUR +7,98% (29.03.2022, 09:30)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (29.03.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach einem deutlichen Abverkauf in den vergangenen zwei Wochen starte die Nordex-Aktie am Dienstag mit einem kräftigen Plus in den frühen Handel. Während der deutsche Turbinenbauer 2021 wie erwartet tiefrote Zahlen geschrieben habe, komme v.a. der Umsatzausblick gut an. Die Marge dürfte derweil weiter schwach bleiben.Im vergangenen Jahr habe Nordex unter dem Strich einen Verlust von 230,2 Mio. Euro eingefahren - noch einmal rund 100 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Die Zahlen zum EBITDA und der EBITDA-Marge hätten derweil mit 52,7 Mio. Euro respektive 1% im Rahmen der vorläufigen Zahlen gelegen. Belastend würden bei Nordex weiter v.a. die hohen Kosten für Rohstoffe und Logistik wirken.Im ohnehin schwierigen Umfeld rechne der Vorstand nun mit einer weiter angespannten Kostensituation wegen des Ukraine-Kriegs. Im laufenden Jahr solle die EBITDA-Marge deshalb erneut nur 1 bis 3,5% betragen. Beim Umsatz würden derweil 5,2 bis 6 Mrd. Euro angepeilt - nach 5,4 Mrd. Euro im Vorjahr. Während der Margenausblick damit leicht unter den Erwartungen der Experten gelegen habe, liege die Erlösprognose über den Schätzungen.Der Abverkauf der vergangenen Tage habe einen schwächeren Ausblick vorweggenommen. Entsprechend könne die Nordex-Aktie heute wieder zulegen. Dennoch bleibe es dabei: Die Marge sei das Problem. Auch mit den neuen Zielen würden unter dem Strich wieder hohe Verluste drohen. Anleger sollten deshalb trotz der grundsätzlich langfristig guten Aussichten für die Windkraft vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: