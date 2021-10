Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,59 EUR +2,64% (07.10.2021, 10:57)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,62 EUR +3,97% (07.10.2021, 10:41)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (07.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwierigen Gesamtmarkt setze sich die Talfahrt von Nordex seit Tagen ungebremst fort. Obwohl derzeit quasi täglich neue Aufträge gemeldet würden, notiere die Aktie so tief wie seit November 2020 nicht mehr. Am Donnerstag gebe es im frühen Handel zumindest erste Anzeichen für eine Erholungsbewegung.Das freundliche Marktumfeld und ein weiterer Auftrag aus der Ukraine würden dafür sorgen, dass sich die Nordex-Aktie zumindest etwas von den Tiefs lösen könne. Nordex liefere zehn Turbinen des Typs N149/5.X für den 54,6-Megawatt-Windpark "Skolivska" von Eco-Optima. Der Kunde nehme auch einen Premium Service für die Wartung der Anlagen über 15 Jahre in Anspruch. Im Frühjahr 2022 werde mit der Errichtung begonnen."Wir freuen uns, unsere Präsenz in der Ukraine mit dem Baubeginn eines der größten Windparks im Westen des Landes zu stärken", so Slava Feklin, Geschäftsführer Ukraine/GUS von Nordex. "Der Windpark Skolivska wird in der Lage sein, im Laufe des Jahres grüne Energie für 80.000 Haushalte bereitzustellen, was einer Reduktion von 150.000 Tonnen CO2-Emissionen entspricht. Das unterstützt die Bemühungen der Ukraine bei der Dekarbonisierung ihres Energiemixes."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link