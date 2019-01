Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,314 EUR +5,99% (08.01.2019, 14:08)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,26 EUR +4,82% (08.01.2019, 13:52)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.01.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Auch im neuen Jahr reiße die Auftragsflut bei Nordex nicht ab. Der Konzern habe in dieser Woche gleich zwei neue Abschlüsse vermeldet. Schon im dritten und vierten Quartal 2019 sei der der norddeutsche Windkraftanlagenbauer gut unterwegs gewesen. Die Aktie komme trotz des Rückenwinds noch nicht wirklich von der Stelle. Das könnte sich jedoch kurzfristig ändern.Der Nachrichtenticker bei Nordex stehe nicht still: Gestern sei vermeldet worden, dass die Gesellschaft ihre Marktposition in Frankreich weiter ausbauen und ab dem Sommer 27 Turbinen für vier Windparks an unterschiedliche Kunden ausliefern werde. Heute habe sie den Zuschlag für ein Großprojekt im Wachstumsmarkt Indien erhalten. Mit 100 Turbinen solle eine Leistung von insgesamt bei 300 Megawatt erzielt werden.Die Auftragslage bleibe damit ganz gut. Das dritte Quartal 2018 sei schon mit einem Auftragseingang in Höhe von 974 Megawatt (MW) abgeschlossen worden. Auch im Schlussviertel seien die Nordlichter ordentlich unterwegs gewesen. So hätten erst im Dezember Aufträge über 475 MW aus Schweden und 83 MW aus Argentinien eingeholt werden können.Ein Blick auf den Chart zeige, dass der Titel seit einigen Monaten in einer breiten Range seitwärts pendle. Dabei habe sich im Bereich um 7 Euro eine tragfähige Unterstützung herausgebildet. Das Abstauberlimit des "Aktionär" im Bereich zwischen 7,00 und 7,40 Euro habe kurz vor dem Jahreswechsel gegriffen. Auf dem Weg zur oberen Begrenzung bei 11,50 Euro wartet jetzt die massive Widerstandszone bei 9,50 Euro; die angesichts des starken Newsflows zeitnah und dynamisch angesteuert werden könnte, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: