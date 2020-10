Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,51 EUR +2,12% (09.10.2020, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,50 EUR +1,81% (09.10.2020, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Beim deutschen Turbinenbauer laufe es aktuell richtig gut. Nordex habe erneut mehrere Großaufträge an Land gezogen. Der Erfolg spiegele sich auch im Chartbild wider. Seit Beginn des Monats sei das Papier bereits über 20% im Plus.Ausgehend vom Corona-Tief Ende März bewege sich der Wert in einem stabilen Aufwärtstrend. In Verbindung mit der horizontalen Widerstandslinie an der 13-Euro-Marke habe die Nordex-Aktie eine Dreiecksformation ausgebildet. Diese habe am Mittwoch während einer starken Aufwärtsbewegung aufgelöst werden können.Aktuell stehe der Wert knapp über der Begrenzungslinie bei 13 Euro. Aufgrund des überkauften Stochastik-Indikators könnte der Ausbruch jetzt getestet werden. Halte die Unterstützung, sei mit einer Fortsetzung des starken Aufwärtstrends zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: