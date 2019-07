XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,26 EUR +0,28% (04.07.2019, 11:55)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,32 EUR +0,14% (04.07.2019, 12:08)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (04.07.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Das Unternehmen habe mit 2,00 Gigawatt (GW) nach Meinung des Analysten einen sehr, sehr starken Auftragseingang (ohne Service) in Q2/2019 erzielt (+84% y/y). Damit habe sich für das H1/2019 ein Anstieg (in GW) von 45% y/y ergeben. Unter Berücksichtigung des festen Auftragsbestands für Projekte (per 31.03.2019), der Umsatz-Guidance für das laufende Geschäftsjahr sowie des jüngsten Auftragseingangs sei nach Ansicht des Analysten bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein weiteres moderates Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2020 gesichert. Damit werde die von Diermeier und dem Markt erwartete Rückkehr in die Gewinnzone in 2020 noch wahrscheinlicher. Zudem begünstige der starke Auftragseingang das Working Capital (erhaltene Anzahlungen).Als positiv erachte Diermeier ebenfalls, dass die Produktinnovation ("Delta4000") entscheidend zu der Auftragsentwicklung habe beitragen können. Nichtdestotrotz bleibe nach Erachten des Analysten die Frage nach der Nachhaltigkeit dieser starken Auftragsentwicklung unter Berücksichtigung der Branchenprognosen (GWEC (April 2019) globale Onshore-Neuinstallation (ohne China) 2019e: +47% y/y; 2020e: +8% y/y; 2021e: -31% y/y; 2022e: +11% y/y; 2023e: -16% y/y).Diermeier habe seine Prognosen teilweise angehoben (u.a. EPS 2020e: 0,45 (alt: 0,36) Euro). Der TecDAX-Titel habe am gestrigen Berichtstag (03.07.) um 16% zugelegt (YTD: +88%). Nach Meinung des Analysten sei die positive Geschäftsentwicklung (deutliche EPS-Verbesserungen) für das laufende und das kommende Geschäftsjahr bereits auf dem aktuellen Kursniveau eingepreist.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: