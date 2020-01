Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (17.01.2020/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Der Turbinenbauer habe für das Q4/2019 einen Auftragseingang (Projekte) von 1.477 (Vj.: 1.679) Megawatt (MW) ausgewiesen. Es sei der erste Rückgang (-12% y/y) seit mehr als acht Quartalen gewesen, was aber auch der hohen Basis geschuldet sei. Trotz des Rückgangs in Q4 habe Nordex im Gesamtjahr 2019 einen Rekordauftragseingang (+31% auf 6.207 (Vj.: 4.754) MW) verbuchen können. Jedoch seien MW nicht gleich Euro (Auftragseingang in Q1-Q3 2019: +54% y/y in MW vs. +45% y/y in Euro). Der Auftragsbestand (Projekte) sollte nach Berechnung des Analysten im Quartalsverlauf (per 31.12.2019) gesunken sein (per 30.09.2019: 5,65 Mrd. Euro), nachdem er zuletzt sukzessive gestiegen sei. Nichtdestotrotz werde der Auftragsbestand zum 31.12.2019 nach Meinung des Analysten nach wie vor auf einem hohen Niveau gelegen haben, der die Umsatzentwicklung (Anstieg) für 2020 bereits absichere.Im Rahmen des Pflichtübernahmeangebots (10,32 Euro je Nordex-Aktie in bar) seien dem größten Einzelaktionär - Acciona - 0,14% des Nordex-Grundkapitals angedient worden, so dass das spanische Unternehmen nun mit 36,41% an Nordex beteiligt sei. Die sehr geringe Andienungsquote stelle in Anbetracht der Höhe des Angebots (deutlich unter dem Nordex-Aktienkurs) keine Überraschung dar.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Nordex-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 13,20 Euro auf 13,40 Euro erhöht. (Analyse vom 17.01.2020)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,67 EUR +1,28% (17.01.2020, 11:11)