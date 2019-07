XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,86 EUR -1,00% (16.07.2019, 14:15)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,83 EUR -1,85% (16.07.2019, 14:32)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (16.07.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Die Aktienexperten von "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Starke Auftragsentwicklung, eine langsame Preisstabilisierung, neue Absatzmärkte - die Zeichen stünden gut für Nordex. Das spiegle sich auch im Aktienkurs wider, der sich seit knapp zwei Wochen oberhalb der 14-Euro-Marke behaupte. Das Jahreshoch von 16 Euro sei wieder in greifbarer Nähe.Positive Meldungen hätten zuletzt Nordex-Anleger erfreut. Viele Neuaufträge würden die Rückkehr zu alter Stärke von 2016 versprechen. Hier habe die Aktie noch bei 33 Euro notiert. Nach drei schwachen Jahren solle 2019 die Wende bringen. Eine satte Steigerung von 42 Prozent im Jahresvergleich habe den Kurs im April auf einen Jahreshöchstwert von 15,75 Euro befördert.Die Kursanstieg lasse sich zum einen auf die gute Auftragslage aus den USA und zum anderen auf die stabileren Preisen für Windkraftanlagen zurückführen. Insbesondere die neue kosteneffiziente Baureihe Delta4000 setze sich erfolgreich gegen die Konkurrenz durch und vereine circa ein Drittel aller Neubestellungen auf sich. Das Management rechne mit einem deutlichen Umsatzanstieg von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro. Für das operative Ergebnis werde in diesem Jahr eine EBITDA-Marge von drei bis fünf Prozent erwartet."Der Aktionär" rät Nordex-Anleger geduldig zu bleiben und auf die Fortsetzung des Trends warten. Dem stehe aufgrund der starken Auftragslage in den kommenden Quartalen nichts im Wege. Schwarze Zahlen sollten daher bis 2020 folgen. Zusätzlich könne die Energiewende Nordex in Zukunft zu einem erfolgreichen Geschäft verhelfen. (Analyse vom 16.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: