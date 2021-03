Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

23,90 EUR +4,09% (23.03.2021, 10:00)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

23,82 EUR +4,29% (23.03.2021, 09:46)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.03.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex sei im Corona-Jahr tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust habe unterm Strich bei knapp 130 Mio. Euro gelegen, im Vorjahr seien es noch knapp 73 Mio. Euro gewesen. Analysten hätten mit einem etwas besseren Ergebnis gerechnet. Aufgrund der Pandemie sei es im Laufe des Jahres immer wieder zu Störungen in der Projektabwicklung gekommen, habe es geheißen.In die Zukunft blicke der seit Montag im MDAX notierte Konzern jedoch optimistisch: Der Windkraftanlagenbauer erwarte, dass sich die Auswirkungen der Krise ab dem zweiten Quartal reduzieren würden. 2021 wolle Nordex bei Umsatz und EBITDA wachsen. Deshalb rechne der Konzern im laufenden Jahr mit Erlösen in der Spanne von 4,7 bis 5,2 Mrd. Euro. Die EBITDA-Marge solle außerdem in der Bandbreite zwischen 4,0 und 5,5 Prozent liegen. Analysten würden mit 4,9 Prozent rechnen.Eckdaten für 2020 habe Nordex bereits Anfang März präsentiert. Die habe der Konzern nun mit den ausführlichen Zahlen bestätigt. Demnach sei der Umsatz um 41,6 Prozent auf 4,65 Mrd. Euro geklettert. Das EBITDA sei jedoch angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise deutlich hinter dem Vorjahr zurückgeblieben und sei um knapp ein Viertel auf 94 Mio. Euro gesunken. Die EBITDA-Marge habe damit bei 2,0 Prozent nach 3,8 Prozent im Vorjahr gelegen.Die Zahlen des Turbinenbauers seien keine große Überraschung. Der Ausblick liege etwa im Rahmen der Erwartungen. Wichtig sei es, dass Nordex nach der Pandemie den Sprung in die schwarzen Zahlen schaffe. Dann sollten deutlich höhere Aktienkurse möglich sein.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link