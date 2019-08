Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,41 EUR +1,96% (08.08.2019, 09:37)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.08.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex habe einen Auftrag in Spanien an Land ziehen können: Die Alfanar Group habe den deutschen Hersteller im Juli mit der Lieferung und Errichtung von 22 Turbinen für zwei Windparks mit insgesamt 67,2 MW beauftragt. Die Aufträge wüden auch einen Full Service mit einer Laufzeit von jeweils 20 Jahren umfassen. In der vergangenen Woche habe Nordex bereits einen Großauftrag in den USA ergattern können.Die Nordex-Aktie habe zuletzt herbe Verluste einstecken müssen. Dabei sei das Papier auch unter wichtige Unterstützungen wie die 12-Euro-Marke und die 200-Tage-Linie gefallen. Im Zuge der Korrektur sei der Titel ausgestoppt worden. Vor den Quartalszahlen am 14. August sollten Anleger nun an der Seitenlinie bleiben. Eine Enttäuschung bei der Profitabilität drohe. Windaktien würden aber dennoch en vogue bleiben. Branchenfavorit sei der dänische Weltmarktführer Vestas, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:10,34 EUR +2,48% (08.08.2019, 09:22)