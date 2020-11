XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

19,52 EUR +2,31% (27.11.2020, 12:04)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

19,63 EUR +2,51% (27.11.2020, 12:18)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (27.11.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Wieder einmal zähle die Nordex-Aktie am Freitag zu den stärksten Werten an der deutschen Börse. Die jüngste Konsolidierung auf hohem Niveau nach der Mega-Rally zuvor scheine schnell wieder beendet zu sein. Schwung verleihe eine Studie von Goldman Sachs, in der das Kursziel massiv erhöht werde.Analyst Ajay Patel habe den fairen Wert der Nordex-Aktie bislang bei lediglich 12,00 Euro gesehen - weit unter dem aktuellen Kursniveau. Nun habe er ihn deutlich auf 20,70 Euro nach oben geschraubt. Die Einstufung laute nach dem Kursanstieg aber weiter "neutral". Die Ziele für 2022 werte er positiv. Allerdings stünden kurzfristig weiterhin Risiken im Vordergrund.Die Experten würden darauf vertrauen, dass Nordex seine ambitionierten Ziele erreichen werde. Das sei durchaus machbar, dank der neuen Turbinengeneration Delta4000 sollte die schwache Marge des Konzerns endlich steigen. Doch das Management müsse in den kommenden Monaten auch liefern, um den Vorschusslorbeeren gerecht zu werden. Nur wenn die vollen Auftragsbücher auch in profitable Umsätze umgewandelt werden könnten, könne die Aktie den Rallymodus fortsetzen.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".(Analyse vom 27.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: