Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,25 EUR -2,94% (19.12.2018, 12:49)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,294 EUR -2,81% (19.12.2018, 12:33)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (19.12.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Bei Nordex würden sich die Auftragsbücher zwar immer mehr füllen. Das dritte Quartal sei schon mit einem Auftragseingang in Höhe von 974 Megawatt (MW) abgeschlossen worden. Auch im Schlussviertel sei der norddeutsche Windlagenbauer gut unterwegs. Dem Aktienkurs helfe das alles jedoch nur wenig. Im aktuellen Marktumfeld würden die Nachrichten nahezu wirkungslos verpuffen. Zudem könnte in Sachen Aufträgen schon bald Flaute herrschen.Dass der Nachrichtenticker bei Nordex nicht still stehe und ein Auftrag nach dem anderen vermeldet werde, habe "Der Aktionär" bereits mehrfach erklärt. Gehe es nach den Analysten der britischen Investmentbank HSBC, könnte hier schon bald eine Trendwende einsetzen. Der Aufwärtstrend sollte kurzlebig sein, denn die Auftragseingänge könnten schon Mitte 2019 ihren Höhepunkt erreichen, so Analyst Sean McLoughlin. Die sich aus niedrigpreisigen Aufträgen ergebenen Ergebnisrisiken sollten innerhalb der kommenden drei bis sechs Monate dagegen schwinden. Alles in allem sehe er den Titel nur bei 7,60 Euro fair bewertet und rate zum Verkauf.Ein Blick auf den Chart zeige, dass das Wertpapier seit einigen Monaten in einer breiten Range seitwärts pendle. Dabei habe sich im Bereich um 7,00 Euro eine tragfähige Unterstützung herausgebildet. Auf dem Weg zur oberen Begrenzung bei 11,50 Euro warte nach wie vor eine massive Widerstandszone bei 9,50 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: