XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,76 EUR +0,29% (26.06.2020, 09:36)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,80 EUR -0,23% (26.06.2020, 09:50)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (26.06.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel habe die 10,00-Euro-Marke in den vergangenen Tagen wieder aus den Augen verloren. Anleger würden sich sorgen, dass eine mögliche zweite Corona-Welle den lang ersehnten Turnaround beim Turbinenbauer erneut verzögern könnte. Nordex arbeite derweil weiter unbeeindruckt an der Expansion.In Kastilien-La Mancha in Spanien baue das Unternehmen ein Werk zur Produktion von Betontürmen für die eigenen Turbinen. Im August solle dieses fertig gestellt werden. Rund 300 Arbeitsplätze und 200 Jobs bei lokalen Zulieferern würden dann geschaffen. Elf solcher Fertigungen habe Nordex weltweit bereits."Neben der Schaffung von Arbeitsplätzen können wir mit unserer Turbinentechnologie die Windenergieprojekte unserer Kunden kosteneffizient zum Erfolg führen und so einen Beitrag zu einer langfristig sauberen und nachhaltigen Energieversorgung leisten", so Nordex-CEO José Luis Blanco.Bis dahin bleibt die Nordex-Aktie nur etwas für spekulative Anleger, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Diese sollten den Stopp bei 8,20 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 26.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: