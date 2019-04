Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,50 EUR +1,44% (02.04.2019, 16:18)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (03.04.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.90% habe die Nordex-Aktie seit Jahresbeginn zugelegt. Im freundlichen Marktumfeld nähere sich der Titel am Mittwoch weiter dem wichtigen Gap bei 16,35 Euro. Der hohe Auftragseingang mache Mut, dass künftig auch die Margen wieder steigen würden. CEO José Luis Blanco zeige sich optimistisch: "Unsere hocheffizienten Produkte werden global sehr gut nachgefragt", so Blanco im Interview mit "Der Aktionär"."Der Aktionär" bleibe derweil dabei: Windkraft sei wieder "in". Nordex punkte deshalb mit langfristig guten Perspektiven. Doch, auch wenn ein Gap-Close bei 16,35 Euro noch möglich sei, nach der Mega-Rally seit Jahresbeginn erscheine eine Verschnaufpause dennoch überfällig. Selbst bei einem Rücksetzer in den Bereich um 12 Euro würde sich am übergeordneten Aufwärtstrend nichts ändern, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:15,47 EUR +1,44% (03.04.2019, 16:10)