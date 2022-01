Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,30 EUR +0,99% (12.01.2022, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,10 EUR +4,29% (11.01.2022, 17:36)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach dem Abverkauf zu Jahresbeginn profitiere die Nordex-Aktie aktuell von der wieder besseren Stimmung für Green-Tech-Aktien. Das Nasdaq-Comeback in den USA habe auch beim Turbinenbauer für steigende Kurse gesorgt. Nordex melde derweil einen neuen Auftrag vom deutschen Branchenprimus RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712).Bereits am Dienstag habe RWE über die Investitionen in den neuen spanischen Windpark Rea Unificado berichtet. Zu dem Auftrag über neun Turbinen mit einem Volumen von 43 Megawatt gehöre auch ein Service-Vertrag über zwei Jahre. Ab Sommer 2022 solle die Lieferung und Errichtung erfolgen."Wir freuen uns über den neuen Auftrag von RWE und den erneuten Vertrauensbeweis in unsere Delta 4000-Technologie", so Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa. "Mit diesem jüngsten Auftrag bauen wir unseren Marktanteil in Spanien weiter aus." Alleine 2021 habe Nordex Aufträge über rund 400 Megawatt aus Spanien erhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: