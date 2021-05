Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (19.05.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Entwicklers und Herstellers von Windenergieanlagen Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es seien schwierige Wochen für Nordex. Ohne große Gegenbewegung habe die Aktie zuletzt massiv an Boden verloren. Im Bereich um 18 Euro starte nun der erste Versuch einer Bodenbildung. Für Rückenwind an der Börse könnte derweil wieder einmal ein neuer Auftrag sorgen, den der Turbinenbauer am Mittwoch vermelde.Nordex habe vom Windparkentwickler Energiequelle erneut einen Auftrag über acht Turbinen erhalten. Für das 45,6-Megawatt-Projekt "Lumivaara" liefere der Konzern ab Mitte 2023 Turbinen des Typs N163/5.X. Hinzu komme ein Premium-Servicevertrag über 30 Jahre. Es sei bereits der dritte Auftrag von Energiequelle in diesem Jahr."Wir freuen uns sehr, dass Energiequelle sich erneut beim Projekt "Lumivaara" für unsere N163-Anlagen entschieden hat", so Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Land. "Dank unseres bewährten Anti-Icing-Systems können die Turbinen ganzjährig trotz der hier eisigen Wintermonate effizient Strom generieren."Vor einem Neueinstieg sollte deshalb abgewartet werden, ob die Bodenbildung bereits nachhaltig ist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link