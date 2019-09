XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (03.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld gehöre Nordex am Dienstag zu den stärksten Aktien an der deutschen Börse. Schwung verleihe ein neuer Auftrag aus Schottland. Der Turbinenbauer setze damit seine Serie an Neuaufträgen fort und untermauere die hohe Nachfrage nach Windenergie - die Zweifel an der Profitabilität würden aber bleiben.Für den neuen Kunden Muirhall Energy errichte Nordex in Schottland zehn Turbinen mit einer installierten Kapazität von jeweils 4,8 Megawatt. Auch die Wartung und den Service werde der Windanlagenbauer in den kommenden 20 Jahren erbringen. Angesichts der starken Turbinenleistung und hohen, konstanten Windgeschwindigkeiten am Standort wolle Muirhall Energy den Windpark dann sogar ohne staatliche Förderung betreiben.Die Auftragsbücher bei Nordex seien prall gefüllt. Der Konzern müsse in den nächsten Quartalen aber beweisen, dass man auch profitabel arbeiten könne. Seit der Pleite des kleineren Konkurrenten Senvion seien die Margensorgen bei Anlegern allgegenwärtig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: