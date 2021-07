XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.07.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Bodenbildung bei Nordex laufe weiter auf Hochtouren. Im frühen Handel notiere das Papier des deutschen Turbinenbauers am Freitag erneut im Plus: Die Nordex-Aktie könne sich weiter von den Tiefs lösen. Derweil habe der Konzern eine neue strategische Zusammenarbeit mit dem Rotorblatthersteller TPI Composites bekannt gegeben.In Türkei und Indien würden die beiden Konzerne bereits zusammenarbeiten. Nun sei die Kooperation auch auf den Betrieb in Mexiko ausgeweitet worden. Für drei Jahre übertrage Nordex die dortige Produktion von Rotorblättern an TPI. Die Flexibilität der Lieferketten solle so erhöht werden.Angesichts der vollen Auftragsbücher seien Kooperationen für Nordex eine sinnvolle Option. Nachhaltig steigende Kurse seien allerdings weiter erst zu erwarten, wenn die Margensorgen bei den Anlegern zerstreut werden könnten. Nach der Gewinnwarnung von Siemens Gamesa herrsche hier weiter Skepsis. Deshalb gelte: Stopp bei 14,80 Euro beachten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2021)