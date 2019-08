XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,14 EUR +1,95% (20.08.2019, 14:54)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,095 EUR +1,17% (20.08.2019, 15:08)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (20.08.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Es sei ein turbulentes Jahr für Anleger in der Windbranche. Vor allem bei Nordex sei es zu massiven Turbulenzen gekommen. in H1 habe der TecDAX-Titel noch eine rekordverdächtige Performance aufs Parkett gelegt. Sorgen um die Profitabilität hätten die Gewinne in den vergangenen Wochen aber fast vollständig aufgezehrt. Doch zumindest die Auftragslage stimme weiterhin. Im September solle nun eine neue Turbine vorgestellt werden.Bei der Vorlage der Zahlen habe der Windanlagenbauer in der vergangenen Woche angekündigt, dass auf der Messe Husum Wind, die vom 10. Bis 13. September stattfinde, die neue N163/5.X-Turbine vorgestellt werden solle. Nordex wolle damit das Angebot im Segment der Anlagen mit über fünf Megawatt Nennleistung weiter ausbauen. Die neue Turbine solle vor allem für geringere Windgeschwindigkeiten geeignet sein.Mit einem Rotordurchmesser von 163 Metern weise die Turbine einen der größten Rotoren im Onshore-Segment auf. Durch die größere Fläche sei ein Mehrertrag von bis zu 20 Prozent möglich.Wer in die Windbranche investieren wolle, sollten vielmehr auf den Weltmarktführer Vestas setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: