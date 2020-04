XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,33 EUR +0,76% (28.04.2020, 16:27)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,37 EUR +0,27% (28.04.2020, 16:40)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (28.04.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Newsflow bei dem Turbinenbauer bleibe positiv. Nach der Sicherung der Liquidität zu Wochenbeginn habe Nordex nun einmal mehr einen Großauftrag vermeldet. An der Börse sorge der Auftrag aus Brasilien zunächst zwar noch nicht für den Ausbruch nach oben. Doch die Meldung zeige, dass der Nachfrage-Boom in der Windbranche trotz Corona-Krise ungebrochen bleibe.Das TecDAX-Unternehmen liefere 17 Anlagen für einen 58,8-Megawatt-Windpark des Stammkunden Voltalia Brasil in Brasilien. Dazu komme ein Servicevertrag über 15 Jahre. Noch 2020 solle mit dem Bau begonnen werden, im Frühjahr 2021 solle der Windpark in Betrieb genommen werden."Das erneut von Voltalia in uns gesetzte Vertrauen freut uns sehr", so Vertriebsvorstand Patxi Landa. Seit 2013 liefere Nordex nach eigenen Angaben bereits Turbinen an Voltalia und sei inzwischen bereits für Service und Wartung von rund 400 Megawatt für das Unternehmen verantwortlich.Anleger sollten bei der Nordex-Aktie vorerst abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: