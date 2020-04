XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,685 EUR +3,85% (17.04.2020, 12:19)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,685 EUR +3,09% (17.04.2020, 12:41)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (17.04.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie sorge bei zahlreichen Unternehmen für finanzielle Sorgen. Unprofitable Konzerne könnten in einer solchen Situation naturgemäß besonders schnell in Schieflage geraten. Auch der Turbinenbauer Nordex schreibe trotz des Auftragsbooms der vergangenen Monate nach wie vor rote Zahlen. Die Ratingagentur Moody’s werde nun skeptischer, was die Bonität angehe.Moody’s habe die Einstufung zwar auf "B3" bestätigt. Der Ausblick sei aber von "stabil" auf "negativ" gesenkt worden. Sorgen um die Liquidität gebe es bei Nordex immer wieder. In der Branche kämen hier schnell Erinnerungen an die Pleite des Rivalen Senvion im vergangenen Jahr auf. Doch in Panik sollten Anleger wegen der skeptischeren Beurteilung von Moody’s nicht verfallen.Nordex sei deutlich besser aufgestellt als Senvion. Durch die Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr habe der Konzern vorerst ausreichend Geld in der Kasse. Zudem wisse Nordex mit Acciona einen starken Ankeraktionär im Rücken. Wichtig sei aber vor allem auch, dass die wenig lukrativen Altaufträge zunehmend abgearbeitet seien. Mit der neuen Turbinengeneration Delta4000 seien deutlich höhere Margen drin. So dürfte zeitnah der Turnaround gelingen - auch wenn sich dieser durch die Corona-Krise wohl noch einmal verzögern werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: