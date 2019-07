Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.



Haar (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Anbieter von Megawatt-Turbinen für die Windkraftindustrie habe bereits ein recht bewegtes Börsenleben hinter sich. 2001 sei Nordex am Neuen Markt gestartet. Wenige Jahre später wäre die Firma fast an die Wand gefahren. Es sei eine Rekapitalisierung im Jahre 2005 zu Kursen von 1 Euro je Aktie erfolgt. Danach habe sich das Unternehmen zu einem echten Überflieger entwickelt. Im Jahr 2007 habe die Aktie bei fast 40 Euro gehandelt, um in den Folgejahren bis 2013 auf Kurse von unter 3 Euro abzustürzen. Danach sei erneut eine sagenhafte Rally gefolgt, die zu Kursen von knapp 34 Euro in 2016 geführt habe.Anfang 2017 dann der Schock: Der damalige CEO Lars Bondo Krogsgaard habe seine Aktionäre mit einer drastischen Umsatz- und Gewinnwarnung für die Jahre 2017 und 2018 enttäuscht. Einst sollte Nordex in 2018 einen Umsatz von 4,2 bis 4,5 Mrd. Euro einfahren. Die EBITDA-Marge: Mindestens 10%. Zunächst sei die Prognose dann auf einen Umsatz von 3,4 bis 3,6 Mrd. Euro korrigiert worden bei einer EBITDA-Marge zwischen 7,8 und 8,2%. Krogsgaard sei folgerichtig vor die Tür gesetzt worden. Es sollte aber noch schlimmer kommen. Im Tief des Jahres 2018 habe die Aktie bei rund 7 Euro gehandelt. Aktuelle Notiz: 14,20 Euro. Die Aktie habe sich somit seit ihren Tiefs wieder verdoppelt.Es scheine wieder aufwärts zu gehen bei Nordex. Die Experten von "Vorstandswoche.de" trauen der Rally allerdings nicht so ganz über den Weg. Die Branche der Windkrafthersteller leide unter einem immensen Margendruck. Projektierer von Windkraftanlagen würden darüber klagen, dass sie ein wachsames Auge auf ihre Lieferanten haben müssten. Nordex-Wettbewerber Senvion habe eine spektakuläre Pleite aufs Parkett gelegt. Allerdings werde Senvion nicht von der Bildfläche verschwinden, sondern Wettbewerber bleiben.Die gesamte Branche erlebe derzeit einen großen Nachfrageboom aufgrund der Energiewende, und die Orderbücher würden sich rege füllen. Nordex mache an der Stelle keine Ausnahme. Das Unternehmen habe im 2. Quartal eine wahre Nachfrageflut nach ihren Windenergieanlagen verkündet. Kunden hätten im 2. Quartal Turbinen mit einer Gesamtleistung von über 2.000 Megawatt für Windparkprojekte in insgesamt zwölf Ländern bestellt. Rund doppelt so viel wie im Q2 des Vorjahres. Im 1. Halbjahr 2019 habe der Ordereingang bei mehr als 3.000 Megawatt gelegen. Vor allem die Nachfrage aus den USA sei sehr stark. Beim Marktführer Vestas aus Dänemark sowie bei Siemens Gamesa würden die Geschäfte brummen. Die Prognosen würden eine weiterhin starke Nachfrage im globalen Markt für Windkraftanlagen vorsehen. Problematisch sei jedoch, dass sich die Hersteller einen gnadenlosen Preiskampf liefern würden. Besonders die Konkurrenz aus China schlafe nicht und sorge zudem für Druck bei den Preisen.Für das Gesamtjahr 2019 erwarte der CEO bisher einen Umsatz von 3,2 bis 3,5 Mrd. Euro. Das Umsatzziel sollte wegen der gesamten Orderflut gut erreichbar sein. Die EBITDA-Marge solle sich im Bereich zwischen 3 und 5% bewegen. Das entspreche einem EBITDA zwischen 96 und 175 Mio. Euro. Bei geschätzten Abschreibungen von bis zu 150 Mio. Euro in 2019, erwarten die Experten von "Vorstandswoche.de" allerdings ein negatives EBIT. Unterm Strich werde Nordex auch in diesem Jahr kein Geld verdienen. Analysten würden derzeit davon ausgehen, dass die Firma wieder in 2020 Geld verdienen werde. Die Bäume würden dabei aber nicht in den Himmel wachsen. Einstige Margenziele von 8 bis 10% scheinen schlichtweg unerreichbar zu sein, so die Experten von "Vorstandswoche.de".Der rund 6.000 Mann starke Betrieb werde an der Börse mit gut 1,4 Mrd. Euro kapitalisiert. Das sei viel Holz für ein Unternehmen, welches kaum Geld verdiene und schlechte Margen produziere. Per Ende März betrage das Eigenkapital von Nordex 662 Mio. Euro bei einer eher überschaubaren Eigenkapitalquote von unter 20%. Viele Jahre mit Verlusten könne sich der CEO nicht erlauben. Vielleicht sollte sich Blanco Gedanken über ein straffes Kostensenkungsprogramm machen.Die Experten hätten wenig Zweifel, dass es bei Nordex viel einzusparen gebe. Zum Beispiel beim dreiköpfigen Vorstand, der nach Meinung der Experten aufgrund der dünnen Margen überbezahlt sei. Blanco habe sich 2018 über einen Zufluss nach DCGK von fast 1,4 Mio. Euro freuen können. CFO Christoph Burkhard habe sich über knapp 1 Mio. Euro Gehaltszufluss gefreut und CSO Patxi Landa habe 0,8 Mio. Euro für sich beanspruchen können. Aufsichtsratschef Wolfgang Ziebart sollte kritisch die Gehälter des Managements überprüfen und diese einmal an die EBITDA-Margen des Konzerns anpassen.Nach der kräftigen Kurserholung erscheine die Aktie von Nordex mehr als gut bezahlt zu sein. Solange der CEO nicht beweisen kann, dass die Firma mit ordentlichen Margen entsprechend gutes Geld verdient, raten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" bei dem Papier zur Vorsicht und empfehlen die Nordex-Aktie derzeit nicht zu kaufen. (Analyse vom 18.07.2019)