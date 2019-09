Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,855 EUR -3,19% (26.09.2019, 15:34)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (26.09.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Euphorie um das Klimaschutzpaket der Bundesregierung sei schon so gut wie weg. Die Nordex-Aktie lasse auch am Donnerstag Federn und rutsche unter die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke. Das bedeute auch den Sturz unter die 100-Tage-Linie. Werde es jetzt richtig brenzlig für Nordex?Nach den deutlichen Kurgewinnen aufgrund der Klimapaket-Verhandlungen habe sich das Chartbild der Nordex-Aktie merklich eingetrübt. Könnte das Papier die 100-Tage-Linie nicht kurzfristig zurückerobern, gehe der Blick aus charttechnischer Sicht in den Bereich 8,85 Euro. Das dort verlaufende Zwischentief vom August wäre die nächste Unterstützung.Nachdem der Ausbruch über die 200-Tage-Linie nicht geklappt habe, sei bei Nordex erst einmal die Luft raus, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2019)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,865 EUR -2,71% (26.09.2019, 15:23)