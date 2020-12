Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

19,77 EUR +0,82% (2307.11.2020, 16:48)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (30.11.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Erneuerbare Energien seien zu Wochenbeginn an der Börse wieder gefragt. Auf breiter Front würden die Aktien deutlich zulegen, auch die Nordex-Aktie gehöre zu den Gewinnern. Kepler Cheuvreux habe das Kursziel für den deutschen Turbinenbauer massiv von 11 auf 19 Euro angehoben. In Euphorie sollten Anleger deshalb allerdings nicht verfallen. Analyst Douglas Lindahl zeige sich zwar positiv von den Nordex-Zielen für 2022 überrascht. Er habe daher seien Kursziel erhöht. Dennoch laute seine Einstufung weiterhin lediglich "hold". Nach der starken Rally der vergangenen Wochen sehe er auf dem aktuellen Niveau also kein Steigerungspotenzial mehr.Am Markt werde der Windbranche mittlerweile eine höhere Bewertung zugestanden. Das spiegele sich auch in den Kurszielen der Analysten wider. Bei Nordex komme es nun darauf an, dass der Konzern den anvisierten Turnaround schaffe. Gelinget der Sprung in die schwarzen Zahlen, sei aufgrund der Bewertung im Vergleich zu Vestas noch deutlich mehr drin. Spekulative Anleger sollten deshalb an Bord bleiben. Wer es konservativer möge, greife bei Vestas zu, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:19,75 EUR +1,07% (30.11.2020, 16:35)