Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.03.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilan Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Über 65% habe die Nordex-Aktie seit Jahresbeginn zugelegt. Der Windkraftanlagenbauer sei damit der stärkste Wert in SDAX und TecDAX. Doch es sei nicht das erste Mal, dass es bei Nordex zu solch einer Aufwärtsbewegung komme. Auf die letzte Rally sei der herbe Absturz gefolgt - drohe nun ein ähnliches Schicksal?Seit dem letzten Handelstag 2018 seien exakt 75 Tage vergangen. Vom Tiefstkurs am 28. Dezember habe die Nordex-Aktie beeindruckende 70% zugelegt. Doch in der zyklischen Windbranche seien übertriebene Rallys wie auch starke Kursstürze keine Seltenheit. Ein Blick zurück sorge zudem nicht gerade für Optimismus.Ende März 2018 habe Nordex im Tief bei lediglich 6,86 Euro notiert. Bis zum 7. Juni sei dann eine 67%-Rally gefolgt - und das innerhalb einer ähnlichen Zeitspanne von 71 Tagen. Was gefolgt sei, sei der erneute Einbruch gewesen. In gerade einmal drei Wochen habe die Nordex-Aktie 28 Prozent verloren. Erst mit Beginn des neuen Jahres sei der Abverkauf endgültig beendet worden - die neue Rally sei gestartet.Betrachte man lediglich die Historie, stehe bei Nordex nun also eine Korrektur um etwa 30% an. Das würde bedeuten, dass die Aktie bis knapp 9,00 Euro zurückfallen könnte. Anleger sollten aber nicht in Panik verfallen, denn Muster würden sich an der Börse nicht immer wiederholen. Inzwischen sei der Kursanstieg dank hoher Auftragseingänge auch fundamental untermauert. Allerdings müsse Nordex im laufenden Jahr nun beweisen, dass die Aufträge auch in Umsätze umgewandelt werden könnten - dann sei es auch möglich, die beeindruckende Rally weiter fortzusetzen.Trader sollten diese vor dem Neueinstieg abwarten, so Maximilan Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Langfristig favorisiere er in der Branche weiterhin den margenstärkeren Weltmarktführer Vestas aus Dänemark. (Analyse vom 13.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link