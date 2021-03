XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

21,58 EUR +3,85% (05.03.2021, 10:09)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (11.03.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die jüngste Korrektur bei Nordex scheine endgültig beendet zu sein. Am Donnerstag gehöre das Papier des Turbinenbauers im frühen Handel erneut zu den stärksten Werten im TecDAX. Schwung verleihe die Meldung über neue Aufträge in Frankreich, die von RWE stammen würden.Die RWE-Tochter RWE Renouvelables France habe zehn Turbinen des Typs N117 für zwei Windparks im Norden Frankreich, die vor dem Deal im vergangenen Jahr noch zu Nordex selbst gehört hätten, erhalten. Insgesamt hätten die Aufträge ein Volumen von 33 Megawatt. Die Aufträge würden auch einen Premium Service-Vertrag umfassen. Errichten werden sollten die Turbinen bereits ab dem laufenden Jahr. Anfang 2022 sei die Inbetriebnahme geplant.Der Green-Tech-Abverkauf sei vorerst beendet. Mittlerweile habe sich die Nordex-Aktie wieder von der 20-Euro-Marke gelöst. Grundsätzlich würden die Aussichten in der Windbranche auch gut bleiben. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen und weiter den Stopp bei 18 Euro beachten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2021)