XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,75 EUR +1,72% (05.07.2019, 12:18)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,69 EUR +2,37% (05.07.2019, 12:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (05.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Das Papier des Windturbinenbauers präsentiere sich aktuell von seiner besten Seite. Nachdem Nordex am Dienstag starke Zahlen zum Q2-Auftragseingang publiziert habe, sei der SDAX-Titel innerhalb kurzer Zeit um rund 20 Prozent geklettert. Die Konsolidierung scheine damit beendet zu sein.Dass es zu keinerlei Rücksetzer nach dem zweistelligen Kursanstieg vom Mittwoch gekommen sei, sei ein besonders starkes Zeichen. Es scheine so, als ob die zahlreichen Verkäufer, die nach der satten Börsenrally in Q2 ihre Gewinne hätten realisieren wollen, endlich ihre Stücke losgeworden seien.Mit dem deutlichen Sprung nach oben habe sich die Nordex-Aktie nun von der 12-Euro-Marke gelöst. Charttechnisch betrachtet wäre der Weg bis zum Jahreshoch bei 15,75 Euro frei. Könnten die starken Auftragseingänge, nun auch in profitable Umsätze umgewandelt werden, wäre dann noch deutlich mehr drin. Oberhalb des Jahreshochs wäre der Weg bis 19,00 Euro frei. An dieser Marke habe im Februar 2017 einst mit einer Umsatzwarnung der Absturz der Aktie begonnen.Anleger, die der Empfehlung des AKTIONÄR gefolgt sind, sollten die Gewinne bei der Nordex-Aktie laufen lassen und auf den Ausbruch über das Jahreshoch setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: