Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,13 EUR 0,00% (11.10.2019, 16:33)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (11.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld schnaufe die Nordex-Aktie nach den turbulenten Tagen zuletzt etwas durch. Kapitalerhöhung und Übernahmeangebot dürften Anleger und Konzern allerdings noch länger beschäftigen. Mittlerweile seien die Veränderungen auch offiziell vermeldet worden. Anleger sollten wegen der neuesten Stimmrechtsmitteilungen deshalb nicht nervös werden.Der Ankeraktionär Acciona habe durch die Kapitalerhöhung seine Beteiligung an Nordex ausgebaut. Die neuen Aktien seien komplett an die Spanier gegangen - von 29,9% sei der Anteil dadurch auf 36,3% gestiegen. Gleichzeitig seien die Anteile der Altaktionäre verwässert worden. Die Beteiligung der zweiten Großaktionärin, BMW-Erbin Susanne Klatten, sei deshalb von 5,29 auf 4,81% gesunken. Anteile habe sie jedoch nicht verkauft. Im Gegenteil: Klatten habe die Entscheidung von Acciona, weiter zu investieren, unterstützt.Das Übernahmeangebot von Acciona werde mit ziemlicher Sicherheit nicht zum Erfolg führen. Dennoch sei die Kapitalerhöhung positiv zu werten - mit frischem Kapital hat Nordex mehr Spielraum bei der Abarbeitung der vollen Auftragsbücher. Gelinge es nun, die Margen zu steigern, seien deutlich höhere Kurse drin. Die Nordex-Aktie sei für mutige Anleger geeignet, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2019)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:11,14 EUR -0,45% (11.10.2019, 16:23)