Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,32 EUR +0,14% (04.07.2019, 12:08)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (04.07.2019/ac/a/t)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der hohe Auftragseingang im zweiten Quartal habe bei den Anlegern wieder Hoffnung geweckt, dass der SDAX-Konzern auch bald wieder zu profitablem Wachstum zurückfinde. Das Jahreshoch bei 15,75 Euro sei nicht mehr weit entfernt und könnte in den Fokus rücken.Am 14. August werde Nordex den Halbjahresbericht veröffentlichen. Dann müsse der deutsche Windanlagenbauer zeigen, dass die Aufträge auch in profitable Umsätze umgewandelt werden könnten. Das sei Voraussetzung, um nachhaltig über das Hoch vom April bei 15,75 Euro auszubrechen. Mit dem starken Auftragseingang sei jetzt zumindest schon einmal der Weg bereitet.Windkraft sei wieder gefragt. Nordex sei auf dem besten Weg, auch in der Bilanz die Trendwende zu schaffen. Anleger könnten weiter auf den SDAX-Titel setzen und die Gewinne nach dem Kurssprung laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2019)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,26 EUR +0,28% (04.07.2019, 11:55)