XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,07 EUR -3,32% (27.02.2020, 14:02)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,98 EUR +0,55% (27.02.2020, 14:13)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 27 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (27.02.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der deutsche Windkraftausbau befinde sich weiter in der Krise. Während die Bundesregierung versuche, die hohen Hürden für den Aufbau von Windrädern wieder zu vereinfachen, habe der Turbinenbauer Nordex mit hausgemachten Problemen zu kämpfen. Die Auftragsbücher seien zwar trotz des schwachen Heimatsmarkts voll, doch die Skepsis bezüglich der Profitabilität bleibe.Seit Jahren würden die Turbinenbauer mit Margenproblemen kämpfen. Der scharfe Wettbewerb habe im vergangenen Jahr bereits den Rivalen Senvion in die Pleite getrieben. Siemens Gamesa habe seine Prognose innerhalb kurzer Zeit zweimal nach unten korrigieren müssen. Und Nordex schreibe nach wie vor rote Zahlen. Noch immer würden Anleger auf den Beweis warten, dass der Konzern nachhaltig profitabel arbeiten könne - ein schwächelnder Aktienkurs sei da kein Wunder.Am 24. März präsentiere Nordex die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Es könnte das vorerst letzte Mal sein, dass der Konzern ein Minus vermelden müsse. Am Markt werde damit gerechnet, dass 2020 der Sprung in die schwarzen Zahlen gelinge. Nachdem die wenig lukrativen Altaufträge zunehmend abgearbeitet seien und die neue Delta4000-Baureihe starken Anklang finde, seien die Hoffnungen auf eine Trendwende nicht unbegründet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: