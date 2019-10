XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,64 EUR +1,13% (21.10.2019, 11:05)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (21.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Volle Auftragsbücher und die anhaltende Klimadiskussion würden eine gute Ausgangslage für Nordex bilden. Die neue Turbinengeneration sei gefragt und die jüngst veröffentlichten Zahlen zum Auftragseingang hätten noch einmal untermauert, dass sich der positive Trend fortsetze. Nun müsse sich aber das auch in den harten Zahlen widerspiegeln. In drei Wochen werde es spannend. Am 13. November lege Nordex die Zahlen zum dritten Quartal vor.Nach der Pleite des Rivalen Senvion Anfang des Jahres seien Anleger bei unprofitablen Konzernen naturgemäß etwas vorsichtiger geworden. Würden diese Sorgen nun zerstreut, seien deutlich höhere Kurse der Nordex-Aktie möglich, zumal das Übernahmeangebot von Acciona bei 10,32 Euro den Kurs nach unten absichere. Anleger könnten dabei bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:11,63 EUR +0,78% (21.10.2019, 11:21)