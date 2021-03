XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

21,70 EUR +4,43% (11.03.2021, 11:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (11.03.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nordex: Gewinnmitnahmen waren nur eine Frage der Zeit - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der politische Wille zu mehr Klimaschutz habe an der Börse einen regelrechten Run auf "Öko-Aktien" ausgelöst. Auch die Papiere des Windkraftanlagenbauers Nordex seien vom Erneuerbare-Energien-Boom mitgerissen worden. Vom Corona-Tief im März bei 5,55 Euro sei das Papier zeitweise um fast 400 Prozent auf 27,44 Euro nach oben geschossen. Da sei es eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis Anleger Gewinne vom Tisch nehmen würden. Im Februar sei es dann soweit gewesen. Seitdem sei es um rund ein Viertel abwärts gegangen.Auch die Vorab-Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr hätten nur wenig Entlastung gebracht. Dabei habe Nordex etwas mehr umgesetzt als erwartet. Die Erlöse seien um gut 41 Prozent auf rund 4,6 Mrd. Euro gestiegen. Im November sei ein Ziel von 4,4 Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden. Das operative Ergebnis sei angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise zwar um knapp ein Viertel auf 94 Mio. Euro gesunken. Mit einer entsprechenden Marge von zwei Prozent habe Nordex allerdings die eigene Prognose erreicht.Dass dennoch keine rechte Kauflaune aufkommen wolle, die Aktie sogar zeitweise unter die wichtige Unterstützung bei 20 Euro abgerutscht sei, hänge vor allem mit der Sorge vor weiter steigenden Kapitalmarktzinsen zusammen. Denn das Windkraftanlagen-Geschäft gelte als kapitalintensiv. Zwar würden Experten davon ausgehen, dass die Notenbanken eingreifen würden, sollte sich die Situation zuspitzen. Angesichts der Tatsache, dass die Aktie auf Jahressicht noch immer 160 Prozent im Plus liegt und Anleger im Moment ohnehin verstärkt auf klassische zyklische Werte setzen, die im Zuge einer Konjunkturerholung als größere Profiteure gesehen werden, sollte man derzeit besser nur gut gepuffert in die Papiere einsteigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 9/2021)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:21,72 EUR +3,92% (11.03.2021, 11:49)