XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

6,90 EUR -1,99% (30.03.2020, 11:45)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,00 EUR +0,29% (30.03.2020, 11:59)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (30.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach der starken Erholung zu Beginn der vergangenen Woche würden die Gewinne bei Nordex mehr und mehr wieder abbröckeln. Zu Wochenbeginn zähle die Aktie mit einem Minus von zwischenzeitlich knapp neun Prozent zu den schwächsten Werten im TecDAX - inzwischen habe sich die Aktie aber zumindest wieder etwas fangen können. Dennoch wachse die Skepsis, dass der jüngste Auftragsboom bald vorüber sein könnte.So habe Goldman-Sachs-Analyst Ajay Patel sein Bewertungsmodell für Nordex nach den Zahlen angepasst. 2021 dürften sich die Auftragseingänge verlangsamen, deshalb habe er unter anderem die Ergebnisschätzungen bis 2022 gesenkt. Den fairen Wert der Aktie sehe er lediglich noch bei 9,00 Euro - statt wie bisher bei 11,70 Euro. Die Einstufung laute "neutral", auch wenn das Kursziel noch mehr als 30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.Die Auftragsbücher bei Nordex seien voll. Bislang sei nicht davon auszugehen, dass die Neuaufträge wirklich deutlich zurückgehen würden. Wichtiger sei kurzfristig, dass der Turbinenbauer sein Margenproblem in den Griff bekomme. Noch immer schreibe Nordex rote Zahlen, das komme in Zeiten der Corona-Krise bei Anlegern nicht gut an.Die Nordex-Aktie bleibt nur etwas für sehr spekulative Anleger, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: