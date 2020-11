XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,61 EUR +2,32% (18.11.2020, 15:29)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,63 EUR +1,50% (18.11.2020, 15:44)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (18.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die deutlichen Kursgewinne in den vergangenen Tagen hätten natürlich auch die Bewertung der Nordex-Aktie deutlich nach oben getrieben. Sollten der Turnaround gelingen und die ambitionierten Mittelfristziele erreicht werden, sei aber durchaus noch mehr drin. Auch die Experten würden noch Luft nach oben sehen.Sieben Experten hätten laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" ihre Einschätzung seit der neuen Prognose des Nordex-Managements bereits überarbeitet. Die neuen Kursziele würden dabei von 17,00 bis 22,00 Euro reichen. Im Durchschnitt werde der faire Wert bei 18,71 Euro gesehen - und damit noch rund zehn Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Vergleiche man Nordex mit den großen Wettbewerbern Vestas und Siemens Gamesa, ergebe sich ein ähnliches Bild - das für die Nordex-Aktie Luft nach oben lasse. Ein KUV für 2021 von 0,4 bei Nordex stehe Werten von 2,0 bei Siemens Gamesa und 2,1 bei Vestas gegenüber. Im Gegensatz zu den beiden Wettbewerbern habe Nordex allerdings bereits vor der Pandemie rote Zahlen geschrieben - um eine ähnliche Bewertung wie bei den Rivalen zu rechtfertigen, müssten also der Sprung in die schwarzen Zahlen gelingen und die eigenen Ziele mit höherer Profitabilität erreicht werden.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: