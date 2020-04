XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,68 EUR -3,88% (15.04.2020, 11:28)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,675 EUR -4,95% (15.04.2020, 11:45)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.04.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld komme am Mittwoch auch die Nordex-Aktie nicht ungeschoren davon. Nach der Erholung in den vergangenen Tagen rutsche der TecDAX-Titel wieder unter die 8,00-Euro-Marke. Es gebe aber auch gute News. So habe die Produktion in Spanien wieder starten können.Sowohl die zwei Werke für die Montage von Maschinenhäusern in Barásoain und La Vall d’Uixó als auch das für die Produktion von Rotorblättern in Lumbier hätten im März vorübergehend geschlossen werden müssen. Wie das Portal renews.biz nun berichte, hätten diese Anfang April aber wieder geöffnet werden können.Auch die Produktion im indischen Chennai laufe demnach wieder. Einige Fabriken würden aber nach wie vor mit begrenzten Kapazitäten arbeiten.Nordex dürfte nun länger als erhofft rote Zahlen schreiben, die Aktie bleibe deshalb ein heißes Eisen. Doch der Boom der Windbranche dürfte anhalten. Mutige können deshalb auf das Comeback setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: